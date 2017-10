VIDÉO - "Point d'interrogation, fermez les guillemets" : Brigitte Macron fait la dictée à des élèves de cinquième

La Première dame était de retour à l'école, ce lundi. Brigitte Macron, qui a été professeure de français, a fait la dictée à une classe de cinquième du collège Georges Courteline dans le 12e arrondissement de Paris. Un événement organisé par ELA, l'Association européenne contre les leucodystrophies, des maladies rares qui touchent le système nerveux.





Objectif : sensibiliser les élèves à ces maladies et handicap à l'école. Pour l'occasion, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a également lu une partie de la dictée, et Leïla Slimani, qui a écrit le texte, étaient également présents. L'écrivaine a reçu en 2016 le prix Goncourt pour son livre "Chanson douce". Brigitte Macron s'est dite "très heureuse" de revenir en classe, et à l'aise comme "un poisson dans son bocal".