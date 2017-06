VIDÉO - Porter une cravate, personnaliser son bureau, tweeter... Guide des bonnes manières à l'intention des députés

Même si certaines séances de questions au gouvernement ressemblent plus au théâtre antique ou à une foire d'empoigne, ce qui se passe dans l'hémicycle, ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, est tès codifié. Alors que 430 primo-députés s'apprêtent à faire leur rentrée ce mardi à l'Assemblée nationale, LCI a sélectionné quelques codes de rigueur dans le "périmètre sacré".





Qu'ils relèvent du réglement intérieur, s'inscrivent dans la tradition, ou soient totalement informels, tous sont (à défaut d'être respectés à la lettre), bien connus des députés qui ont déjà quelques années d'hémicycle au compteur. Reste à savoir si l'ère Macron viendra les conforter, ou au contraire les bousculer...