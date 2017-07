VIDÉO - Pour Clémentine Autain, inviter Donald Trump au défilé du 14 Juillet est "une faute politique"

Concernant la réforme du Code du travail, actuellement étudiée à l'Assemblée, Clémentine Autain se dit prête à combattre les futures ordonnances, la fois à l'Assemblée et dans la rue. Insurgée, elle affirme : "C’est la logique du texte qui ne nous convient pas. On ne comprend pas pourquoi il y a urgence à légiférer (…) On est en train de donner les pleins pouvoirs à ce gouvernement sur des périmètres entiers du code du travail (…) les droits des salariés vont être bafoués (…) Beaucoup de choses dans ce texte vont accroitre la précarité et mettre au tapis cent ans de lutte sociale ayant permis de bâtir des protections et des droits pour les salariés."