VIDÉO - Pour Laurent Wauquiez, les Constructifs sont des "traîtres" qui "n'ont plus rien à faire" à LR

Et de conclure en affirmant que la droite n'a pas perdu la bataille des élections "à cause des valeurs de la droite", mais en raison de "l'instrumentalisation des affaires de la droite". Une façon de revisiter la campagne et l'échec de la candidature de François Fillon, mis en examen en raison des soupçons d'emploi fictif de sa femme... Une affaire qui a bel et bien précipité la défaite et la décomposition de la droite.