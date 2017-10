VIDÉO - Pour le député socialiste Luc Carvounas, la réforme de l'ISF de "chewing-gum va coller aux chaussures de Macron"

À l'heure actuelle, on estime à 350.000 le nombre de contribuables assujettis à l'ISF. Une fois la réforme mise en place, seulement 100 000 seraint soumis à l'IFI. Selon un sondage OpinionWay pour LCI et Tilder, publié ce jeudi, 32% des Français se déclareraient favorables à la réforme. 24 % de plus le seraient à la seule condition que l'on maintienne une taxation sur les produits "ostentatoires".