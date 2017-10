VIDÉO - Pour résoudre la crise en Catalogne, la députée LREM Marie Lebec propose de créer un "En marche" espagnol

En somme : élus de droite et de gauche, unissez-vous pour le bien du pays. Or, la jeune députée a oublié un peu vite que l'Espagne n'avait pas attendu Emmanuel Macron et En marche pour entamer sa recomposition politique. De nouveaux partis ont en effet largement pris leur place aux affaires, à l'instar des centristes de Ciudadanos, créé en 2006, et de Podemos, dont la France insoumise s'est inspiré, et qui est né en 2014.





Si aucun de ces deux partis n'est sur le devant de la scène au même titre que La République en marche, ils ont très largement concurrencé les deux forces majeures qui se partagent le pouvoir depuis la fin de la dictature, le PSOE (centre-gauche) et le PP

(droite conservatrice). Et n'étaient qu'à quelques doigts de prendre le pouvoir à leur place, aux élections espagnoles de 2014. A un tel point qu'aujourd'hui, Podemos talonne le PSOE au nombre de députés, et que Ciudadanos soutient le Partido popular au pouvoir. Pas si éloigné de ce qu'il se passe en France, donc... et bien avant la création d'En marche.