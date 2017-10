VIDÉO - François Hollande se paye la réforme de l'ISF d'Emmanuel Macron

La réplique n’a pas tardé. Alors que le président de la République Emmanuel Macron avait, pour défendre la suppression annoncée de l'ISF, implicitement critiqué François Hollande lors de son Grand Entretien sur TF1 dimanche soir, notant que son ce dernier avait "augmenté massivement l'ISF" et avait "créé une taxe à 75% pour celles et ceux qui gagnaient plus d'un million", son prédécesseur n’a pas hésité à en faire de même lors de sa première conférence d’ancien président en Corée du Sud, ce lundi.





"La fiscalité, c’est un facteur de cohésion nationale et sociale", a déclaré François Hollande, avant d’ajouter : "Si, dans un pays, l’idée s’installe qu'il y a finalement une fiscalité allégée pour les riches et alourdie pour les plus modestes ou pour les classes moyennes, alors c’est la productivité globale du pays, c’est la capacité qu’il a à se mobiliser pour son avenir, qui se trouve mis en cause."