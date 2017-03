VIDÉO - Président des Internets #5 : À l'assaut de la jeunesse

« Parler aux jeunes », une vieille rengaine de la politique qui peut souvent sonner creux ou pire, faux. Mais qui a plus que jamais du sens lors de cette élection présidentielle : dans les meetings, les tempes sont souvent grisonnantes. Les moins de 30 ans regardent beaucoup moins la télévision que leurs aînés.





Comment « parler aux jeunes », alors ? En leur envoyant des messages. En brisant les codes de la communication politique traditionnelle. Et pour cela, un outil est indispensable : Internet, et ses réseaux sociaux peuplés de centaines de milliers de 18-25 ans. Encore faut-il en maîtriser les règles. Cette semaine, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ont tiré leur épingle de leur jeu en créant l’effervescence sur le Web.