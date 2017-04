VIDEO - Présidentielle 2017 : une abstention à plus de 30%, c'est nouveau ? C'est grave ?

Avec 28,4% des voix, les abstentionnistes ont brisé le plafond des 20%. Ils sont alors devenus, en quelque sorte, le plus grand parti de France. Paradoxalement, ils ont rassemblé plus de Français que le candidat RPR Jacques Chirac et le frontiste Jean-Marie Le Pen, qui ont recueilli respectivement 19,8% et 17,4% des voix. C'est également la première fois que le parti frontiste est au second tour ne propose pas un choix entre la gauche et la droite.