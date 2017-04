VIDÉO - Quand Jacques Chirac reconnaissait la responsabilité de la France dans la rafle du Vél' d'Hiv'

Un discours historique, prononcé le 16 juillet 1995, à l'occasion du 53e anniversaire de la rafle du Vél d'Hiv', événement dramatique qui fait référence à la plus grande arrestation de Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque entre les 16 et 17 juillet 1942, plus de 13.000 personnes, dont près d'un tiers étaient des enfants, ont été arrêtées dans Paris et sa banlieue puis parquées au Vélodrome d'Hiver, avant d'être ensuite déportées. Un calvaire encadré par les forces de l'ordre françaises, et auquel moins d'une centaine de personnes a survécu.