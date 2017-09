VIDÉO - Quand Laurent Wauquiez invente la réponse d'Angela Merkel à Emmanuel Macron sur l'Europe

Invité de 24H Pujadas sur LCI ce mardi, le candidat à la présidence des Républicains et président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a donné son avis sur le (long) discours d'Emmanuel Macron concernant l'Europe : "Ce qui me frappe, moi, c'est la fin de non-recevoir quasi immédiate, certes polie mais extrêmement ferme d'Angela Merkel", a-t-il affirmé. Et d'ajouter que la chancelière allemande avait répondu à Emmanuel Macron : "Mon jeune ami, avant de faire un discours, on commence par travailler".





Et le chantre de la "droite qui s'assume" de conclure qu'avec Emmanuel Macron, "on a de l'affichage, on a de la communication, on a des bonnes intentions, mais rien n'a été préparé en amont sérieusement, ni avec l'Allemagne ni avec des partenaires qui seraient prêts à avancer avec nous".