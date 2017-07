VIDÉO - Quand la présidente de la commission des lois dégomme ses collègues députés REM

"Attends, on a une responsable de texte qui est inexistante, c'est comme si elle était à Nouméa sur une chaise longue", lâche-t-elle passablement énervée. "Naïma, elle fait ce qu'elle peut. Et on avait un groupe qui dort, qui ne sait pas monter au créneau, qui est vautré." C'est ce qui s'appelle un tacle.





Pour ce qui est des sous-titres : la "responsable de texte" n'est autre que Paula Forteza, députée REM de la deuxième circonscription des Français de l'étranger, autrement dit l'Amérique latine et les Caraïbes. Elle appréciera. Précisons tout de même au passage, que Nouméa est en Nouvelle-Calédonie à quelques milliers de kilomètres de sa circonscription. "Naïma" de son côté est Mme Moutchou, députée REM du Val-d'Oise.





Quelques jours plus tôt, c'était le président de l'Assemblée nationale qui faisait le buzz, en lâchant un "Putain, il est chiant lui" avant de donner la parole au député communiste Jean-Paul Dufrègne. François de Rugy, lui non plus, n'avait pas fait attention à son micro. Décidemment, la discrétion ne semble pas macroniste.