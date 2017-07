VIDÉO - Rafle du Vel d'Hiv : le tacle d'Emmanuel Macron à Marine Le Pen, "faussaire" de l'histoire

A l’image de Jacques Chirac, premier à le faire, et à l'instar de Nicolas Sarkozy et François Hollande, le Président a tenu à reconnaitre la responsabilité de la France dans cette rafle. "Je le redis ici, c’est bien la France qui organisa la rafle, puis la déportation et donc pour presque tous la mort des 13.152 personnes de confessions juives arrachées les 16 et 17 juillet 1942 à leur domicile", a-t-il déclaré.