VIDÉO - Rappels au règlement en série, mauvaise organisation... : une semaine de chahuts à l'Assemblée

Le lendemain c'est au tour de Carole Bureau-Bonnard de prendre place au Perchoir. Alors qu'elle lance un vote sur un amendement, Jean-Louis Bourlanges s'emporte. "Madame, je suis désolé, je vous ai demandé la parole, vous m'aviez dit que vous me la donneriez", s'exclame le député Modem des Hauts-de-Seine. " Je ne comprends pas pourquoi vous ne me la donnez pas !" La vice-présidente lui répond qu'elle a déjà accordé deux prises de parole et que le vote a démarré. M. Bourlanges se lève, hurle, rien n'y fait. "Vous me la baillez belle, là", lui souffle-t-il, avant de quitter l'hémicycle avec grands fracas et sous les applaudissements de ses collègues. Une vraie scène de théâtre qui ne fait ni chaud, ni froid à Carole Bureau-Bonnard, qui réagit par un simple : "Et bien il part … tant pis".





On pourrait penser que ce moment "chaud" aurait calmé les ardeurs des députés. Que nenni. Une erreur de la vice-présidente relance les hostilités. Quelques minutes plus tard, Carole Bureau-Bonnard appelle ainsi deux fois à voter pour un amendement (comme le préconise le gouvernement). Olivier Dussopt, qui commence à être habitué des rappels au règlement, s'élance. "Lorsque vous appelez les votes, les députés lèvent la main ou ne la lèvent pas. Ils peuvent faire le choix de ne pas participer au vote", balance le député. "Ils peuvent faire le choix de s'abstenir, mal à l'aise par une disposition ou par conviction. Vous avez appelé le vote deux fois. Presque trois." La vice-présidente tente alors d'enchaîner mais en oublie que "le vote n'a pas eu lieu", comme le lui rappelle en criant des députés. Un oubli qui conduira … à une suspension de séance.





Et ce n'est pas fini. André Chassaigne (PCF) et Philippe Gosselin (LR) se convertissent au passage de relais pour critiquer l'organisation des débats. "Ça devient pénible, vous menez ces débats de façon incompréhensible. Quand on a un amendement, il arrive au vote avant les amendements de repli !", tance le député communiste."Non seulement, on a affaire à un rouleau-compresseur où l'opposition ne peut pas s'exprimer correctement, aller jusqu'au vote de ce qu'il propose, mais en plus de cela il y a une confusion qui à mon avis est une confusion entretenue." A droite également, les tâtonnements font grincer des dents : "Ici, on n'est pas dans une phase d'apprentissage, on fabrique la loi", enchaîne le député de la Manche. "Donc il va falloir peut-être appliquer le règlement." Sale journée pour Carole Bureau-Bonnard qui sera finalement remplacée par François de Rugy, après une énième interruption de séance.