VIDÉO - Réduction d'un tiers des parlementaires : "Une bonne chose" pour David Rachline (FN), mais...

Il s'agit assurément l'une des mesures fortes annoncée ce lundi par Emmanuel Macron lors de son discours de Versailles : la "réduction d’un tiers" du nombre de parlementaires. "Ça c'est une bonne chose", selon le maire de Fréjus et sénateur du Var (FN), David Rachline, sur LCI. "On est un peu en sureffectif. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut faire plus efficace avec moins de parlementaires. Ça c'est vrai, c'était d'ailleurs dans le projet institutionnel de Marine Le Pen. Il faut baisser le nombre de parlementaires".