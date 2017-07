VIDÉO - Réforme du Code du travail, stock-options chez Danone : Laurence Parisot adoube Muriel Pénicaud

Laurence Parisot voit en effet dans cette loi "un moment assez important". Et s'il est si important, c'est qu'il reprend "beaucoup d'idées qui viennent de travaux qu'[elle a elle-même] menés." Parmi ces idées, une semble lui tenir particulièrement à coeur : la délégation au niveau de l'entreprise du dialogue social, pour décider de l'organisation du travail en lieu et place de la loi. La fameuse inversion de la hiérarchie des normes, décriée par les opposants au texte et niée comme telle par la ministre elle-même.





Interrogée sur le fait que cette délégation pourrait nuire aux salariés qui ne peuvent pas installer un rapport de forces avec leur direction et se retrouveraient dès lors lésés dans certains cas, Laurence Parisot n'élude pas : "Il faut simplifier et renforcer le dialogue social dans les grandes et les moyennes entreprises." Mais pas jusque dans les très petites entreprises "de moins de 20 salariés", où le dialogue doit se passer "directement entre direction et salariés". Soit précisément les endroits où la syndicalisation est la plus faible.