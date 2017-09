VIDÉO - Réforme de l'ISF : Macron dit vouloir "favoriser le travail" et faire revenir les "talents" en France

Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue du premier sommet européen consacré à l'économie numérique à Tallinn, en Estonie, Emmanuel Macron s'est exprimé sur le budget 2018, accusé de favoriser les plus riches au détriment des plus pauvres. "Le cœur de la stratégie fiscale qui a été retenue, conformément aux engagements que j’avais pris, c’est d’une part de favoriser le travail et donc de permettre de mieux récompenser le travail dans notre économie parce que nous en avons besoin, d’avoir une stratégie sur la fiscalité des entreprises qui nous aligne sur la moyenne de l’Union européenne, et d’avoir une fiscalité qui favorise l’investissement dans l’économie", s'est défendu le chef de l'Etat.





"La réforme de l’ISF c’est cette philosophie. Et ça n’est pas la question de savoir de manière statique si les gens sont riches ou pauvres. C’est la question de savoir si dans notre pays on veut sanctionner la réussite pendant le cycle de vie," a-t-il ajouté.