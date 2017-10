VIDÉO - Réforme du Code du travail : les cortèges de plus en plus clairsemés

En attendant une éventuelle action plus unitaire avec d'autres syndicats, qui pourrait être annoncée le 24 octobre, la troisième journée de protestation contre les ordonnances réformant le Code du travail, à l'appel de la CGT et Solidaires, a montré ce jeudi un net essoufflement de la mobilisation à Paris et en régions.





A Paris, le cortège entre Montparnasse et Denfert-Rochereau a rassemblé de 5.500 manifestants, selon la Préfecture de police, à 25.000 selon la CGT, deux fois moins qu'en septembre. La CGT avait en effet annoncé 55.000 manifestants le 21 septembre et 60.000 le 12 septembre. En régions, les manifestations montraient également partout une baisse significative, notamment à Pau, Bayonne ou Rennes, mais aussi à Toulouse et Lyon, où une banderole proclamait : "Foutons le bordel", allusion au propos polémique d'Emmanuel Macron en Corrèze. "On est déterminés à aller jusqu'au bout", a cependant assuré à Marseille le leader de la CGT Philippe Martinez. Seules 20.000 personnes ont manifesté dans la cité phocéenne, selon la CGT, contre 50.000 le 21 septembre et 60.000 le 12 septembre.