"Remplir le panier de la ménagère", "payer le ticket de tombola", "manger au McDo" : les "meilleurs" arguments des députés anti-notes de frais

Invité sur LCI ce mercredi matin, le président du groupe LR Christian Jacob s'est livré à un calcul maison pour illustrer le coût éventuel d'un système de notes de frais. Au vu de la facture et du nombre de fonctionnaires à embaucher, il préfère le "contrat de confiance" entre le député et les électeurs :





"On ne parle pas de dizaines, mais d'une centaine de fonctionnaires. Je pense qu'il faut arrêter les usines à gaz et, tout simplement, quand on est élu député, on est élu sur un contrat de confiance entre le député et ses électeurs. Si on veut aller sur des justificatifs dans tous les sens... On peut faire un calcul tout simple : vous prenez 50 justificatifs par mois, ce n'est pas exagéré pour un député, vous le multipliez par 12 mois et par 577 députés, c'est 350.000 justificatifs à gérer. C'est à peu près, tout le monde nous le confirme, entre 80 et 100 fonctionnaires à recruter à l'Assemblée."