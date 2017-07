VIDÉO – "Restez entre vous !" Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise quittent l’Assemblée en pleine nuit

Ont suivi de longs et houleux échanges pour demander un nouveau vote. Mais le président, sûr de son fait et arguant qu’il avait "une meilleure vision depuis le perchoir", a obstinément refusé, s’attirant les critiques de LR et du PS. Mais c’est Jean-Luc Mélenchon qui était le plus énervé. "Franchement, c’est soûlant. On demandait juste un geste de bonne volonté. Maintenant vous nous dites que c’est trop cher. Allez on s’en va, restez entre vous, bonsoir", a lâché le leader de la France insoumise, avant de tourner les talons avec son groupe parlementaire. Aucun autre groupe n’a imité cette démarche. Et les débats ont finalement repris vers minuit…. Jusqu’à un nouvel incident (concernant le report d'un vote), à 1h du matin. On ne les compte plus.