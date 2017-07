VIDÉO - Rihanna accueillie par Brigitte Macron dans la cour de l'Elysée

La cause qu’elle représente a pour objectif d’offrir un cursus scolaire à près de 13 millions d’enfants et adolescentes dans des pays en situation de guerre et de catastrophe naturelle.





Après l’annonce de la venue de Rihanna le week-end dernier, la chanteuse a été victime sur les réseaux sociaux de très nombreuses remarques sexistes quant à son rendez-vous avec le président français.