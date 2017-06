VIDÉO - Séance surréaliste à l’Assemblée : quand la répartition des postes vire au psychodrame

La répartition des postes clés a donné lieu mercredi à une bataille entre certains groupes d'opposition virant à un psychodrame "digne de la IVème République" selon certains députés. Entamée à 15 heures, la séance a été levée à 00h35. En 2012 la même séance, où on entérine le partage des postes préalablement convenu, avait duré cinq minutes.





Par tradition à l'Assemblée nationale, les deux premiers postes de questeurs, chargés des services financiers et administratifs, sont réservés au groupe majoritaire, et le troisième à celui de l'opposition le plus important. Pour cette législature, le groupe d'opposition le plus fourni est le groupe LR, avec 100 élus. Mercredi matin, ce dernier avait désigné Eric Ciotti pour occuper le poste de troisième questeur.