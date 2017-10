VIDÉO - "J'aurais pu ne pas venir !" : Gérald Darmanin chahuté au Congrès des buralistes

Trois jours après le vote par les députés de la hausse du prix du tabac - jusqu'à 10 euros le paquet de cigarettes d'ici à fin 2020 - le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, est allé à la rencontre des buralistes à l'occasion du Congrès des buralistes, qui se tient depuis jeudi à Paris. Une visite qui s'est déroulée dans un climat plutôt tendu. Alors qu'il s'adressait à l'assistance lors d'un discours, le membre du gouvernement a fait l'objet de sifflets qui l'ont particulièrement agacé.





"Je ne sais pas si vous avez déjà eu un ministre des Comptes publics dont les parents tenait le commerce que vous tenez, et qui est maire d'une ville frontalière et qui connaît vos difficultés" a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Si cela commence par le fait qu'on se siffle dès qu'on arrive, on ne va pas être d'accord et je ne suis pas sûr que cela serve beaucoup."