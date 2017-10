VIDÉO - Valls : "La France insoumise a un discours islamo-gauchiste"

Sur un tout autre sujet, l'ancien Premier ministre avait estimé le 21 septembre dernier que Jean-Luc Mélenchon se comportait "comme un factieux" et était "dangereux" pour la France quand il essaie de "remettre en cause l'élection du président de la République". Le député de l'Essonne évoquait notamment le terme de "coup d'état social" que Jean-Luc Mélenchon a utilisé pour contester les ordonnances visant à reformer le Code du travail. "Une chose est de contester une politique, de la remettre en cause, c'est son droit mais il faut être respectueux des institutions et du vote", avait estimé Manuel Valls, reprochant au leader de La France insoumise d'"attiser les colères".