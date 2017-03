VIDÉO - Valls, Macron, Cambadélis… Martine Aubry dézingue à tout va et entre en campagne pour sauver le soldat Hamon

Alors que les défections se multiplient, Benoît Hamon peut encore compter sur Martine Aubry. Le candidat socialiste, qui tient ce mercredi soir un meeting à Lille, a été accueilli à la descente de son train par la maire de la capitale des Flandres. L’occasion pour elle de fustiger l'attitude des socialistes qui soutiennent Emmanuel Macron, qu'elle a qualifié de "candidat qui aime l'argent, pas les gens".





Et l’ancienne première secrétaire du PS d’ajouter un peu plus tard, en marge d’une visite d’usine : "Je pense que quand on ne respecte pas la parole donnée - et je pense à (ce qu'a fait) Macron avec le président de la République ou à Valls - quand les idées passent au second plan, quand les intérêts personnels et l'envie du pouvoir pour le pouvoir sont en premier lieu, eh bien on se ressemble et on s'assemble", a-t-elle souligné, rappelant, au passage, qu’elle s’était engagée aux côtés de François Hollande en 2011, malgré sa défaite à la primaire socialiste.