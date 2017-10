VIDÉO - Violations des droits de l'Homme en Egypte : Macron refuse de "donner des leçons"

Le Président français a rappelé une ligne qu'il avait déjà défendue au sujet de la Syrie, s'opposant frontalement à la diplomatie de son prédécesseur, François Hollande. "A vouloir donner des leçons hors de tout contexte et mettre à bas des systèmes politiques qui ne partageaient pas nos valeurs, nous avons provoqué des morts encore plus certaines et des violences encore plus radicales."





Ce n'est qu'après ces multiples précautions de langage qu'Emmanuel Macron a estimé, à propos de l'Egypte, que l'on était "plus fort" face au terrorisme "quand on défend les droits de l'Homme". L'ancien ministre de l'Economie et le dirigeant égyptien ont abordé ensemble "des cas individuels", mais il a refusé de donner à la presse plus de détails sur ces échanges.