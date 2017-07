VIDEO - "Vous n’êtes que des SS aux petits pieds" : quand Simone Veil répondait à Jean-Marie Le Pen venu perturber son meeting

En 1979, le combat européen de Simone Veil prend forme. Convaincue qu’il est nécessaire de réconcilier les peuples allemands et français plus de trente ans après la fin de la Seconde guerre mondiale, la ministre de la Santé de Valéry Giscard d’Estaing se lance dans la course à la députation européenne. "Il faut surmonter le désir de revanche, arriver à revivre", disait-elle.