VIDÉO - Whirlpool : long face-à-face (et dialogue de sourds) entre Emmanuel Macron et le député insoumis François Ruffin

"Il y a des gens qui ont été oubliés, et ce n'est pas un point de détail dans un coin de table, c'est la moitié des salariés", a lancé le journaliste devenu député en juin dernier, qui dit craindre que les intérimaires soient "les oubliés de cette histoire". Il a ainsi réclamé que soit établie la liste de personnes embauchées en tant qu’intérimaires. "Je souhaite un engagement des pouvoirs publics à pouvoir mettre au clair la question de l'intérim chez Whirlpool et à aider filer des billes aux gens qui se retrouvent à poil, sans rien", a-t-il demandé à Emmanuel Macron, devant les caméras. Le chef de l’État s’est déclaré favorable à cette initiative afin que ces personnes puissent justement être "prioritaires" en cas de création de nouveaux postes dans la nouvelle usine. Cette dernière prévoit la fabrication et la commercialisation de casiers intelligents réfrigérés destinés à la distribution alimentaire et au secteur médical.





Le locataire de l'Elysée a par ailleurs salué chez Whirlpool "un dialogue social qui fonctionne", ajoutant que les salariés "jamais n'ont joué la politique du pire" et que cela "paie". Quelques minutes avant cet échange, Emmanuel Macron avait discuté directement avec des intérimaires. "Si le projet décolle bien, les projections d'emplois sont favorables et elles donneront des perspectives d’emplois aux intérimaires", avait-il souligné devant eux.