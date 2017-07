De la réception aux Invalides au "dîner d'amis" à la tour Eiffel, les images de la première journée à Paris du couple Trump

ENSEMBLE





Donald Trump se dit également "très heureux de participer au défilé du 14 juillet" et rappelle que "plus d'un million de soldats Français sont morts pour défendre la liberté et que les soldats américains les ont rejoints et se sont battus avec eux". Le président américainévoque ensuite l'attentat de Nice et revient sur l'effort commun pour vaincre le terrorisme.





Le président américain insiste sur le fait que les liens des États-Unis avec la France sont "indestructibles".