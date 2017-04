VIDEOS - Heurts aux abords du Zénith, irruptions de militantes Femen sur scène... le meeting mouvementé de Marine Le Pen

Lors d'un face-à-face tendu, les manifestants ont scandé "Tout le monde déteste le FN", ainsi que des slogans hostiles aux policiers. lls ont allumé des fumigènes et lancé quelques projectiles (bâtons de bois, canettes...) sur les forces de l'ordre, qui ont riposté avec des grenades lacrymogènes. Dans ce capharnaüm, le député du Gard apparenté FN Gilbert Collard, a subi des jets de projectiles, dont un cocktail molotov qui ne l’a toutefois pas atteint, rapporte l'AFP. Dans les images ci-dessous, on le voit essuyer des "Fachos ! Fachos !" et un crachat au visage. Sans se démonter, il a répliqué par des "Nazis ! Nazis !" et des applaudissements ironiques. Interrogé par LCI sur son ressenti, M. Collard a affirmé : "Mais je m’en fous, ça me fait rire, moi ! Je l’ai fait avant eux !"