VIDÉOS - Présidence chez Les Républicains : Xavier Bertrand repousse les avances de Laurent Wauquiez

Du coup, c'est d'un œil pour le moins distant qu'il regarde la course à la présidence des Républicains, promise au droitier Laurent Wauquiez et avec qui la rupture semble consommée. "En réalité, il n'y a plus grand-chose de commun entre nous. Nous continuons à vivre ensemble mais ça fait bien longtemps qu'on ne s'aime plus", avait lâché Xavier Bertrand dans les colonnes du JDD en juin dernier, affirmant que son rival "court après l'extrême droite".