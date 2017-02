Affaire Théo : comment les candidats à l'élection présidentielle réagissent (ou pas)

Marine Le Pen, invitée de LCI ce mardi, n'a pas condamné les violences des policiers à l'encontre de Théo. "Mon principe de base, c'est d'abord de soutenir les forces de police", a affirmé la candidate FN à l'élection présidentielle. Interrogée sur les images de vidéosurveillance de l'agression, elle a déclaré : "On ne sait pas dans quel contexte cette arrestation a eu lieu, donc je pense que se baser comme ça sur des images, c'est quand même assez périlleux". Et de conclure : "Il ne faut pas clouer les policiers au pilori".





Elle a en revanche condamné les échauffourées qui ont eu lieu dans la nuit de lundi à mardi dans la commune. "Est-ce que ça justifie qu'un certain nombre se permettent de casser et de brûler, alors même que la justice est saisie du dossier ?" a-t-elle demandé. "La réponse est non".





Rama Yade, candidate à l'élection présidentielle et ancienne secrétaire d'Etat de Nicolas Sarkozy, a de son côté évoqué "un acte infâme". "C'est toute la jeunesse des quartiers populaires que la police a humiliée par cet acte infâme. Qu'est-ce que c'est que la République pour ces jeunes qui subissent l'humiliation de la part de ceux qui devraient les protéger ? Comment, après, leur parler des valeurs de la République?" "On parle de viol. Tout ça, ça donne franchement envie de chialer. Ce sont quand même des enfants de France. L'impunité ne doit pas avoir court dans une République comme la nôtre."