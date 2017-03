Après 17 ans de travail au noir, l'ancien chauffeur de Jean-Marie Le Pen porte plainte

Jean-Pierre Zablot explique dans cet ouvrage être un ancien membre du DPS (Département protection sécurité), le service de sécurité du parti, et l'ex-chauffeur attitré de Jean-Marie Le Pen. "Il m'arrivait de conduire Marine aussi", explique-t-il aux journalistes. Une affirmation confirmée par une source proche du dossier, selon l’AFP.





Surnommé "Z2", M. Zablot explique qu’il enchaînait les journées de travail, sans compter ses heures : "J’étais mobilisable tout le temps. Une journée type, c’était aller chercher le président à 9 heures et terminer à 22 ou 23 heures. Pas de vacances et pas de week-ends." Le tout pour 2.000 euros mensuels, payés "au noir"... Une situation qu’il assimile à de "l'esclavage moderne". L’ancien parachutiste a cependant continué pendant de nombreuses années à servir Jean-Marie Le Pen. Mais en avril 2015, Z2 tombe malade. Il souffre de "graves difficultés pulmonaires, d'insuffisance rénale et d'anémie". L’ancien parachutiste est alors tout bonnement congédié. "J'ai été abandonné comme un chien", enrage-t-il.