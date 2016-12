Que va dire François Hollande pour ses derniers vœux aux Français ?

Le chef de l’Etat abordera ensuite l’année à venir, et les quatre mois et demi qu’il lui reste à passer à la tête du pays. Son entourage précise que François Hollande affirmera que chaque seconde de sa fin de mandat sera utile, et qu’il continuera à protéger les Français, à œuvrer pour l’emploi et la défense du modèle social, et à préparer l’avenir. S’il ne fera pas de commentaire sur la primaire de la gauche, qui aura lieu les 22 et 29 janvier prochains, il demandera aux Français de ne pas céder au populisme et de ne pas faire de mauvais choix en mai 2017. Il devrait notamment éclairer ses concitoyens sur les risques que représentent François Fillon et Marine Le Pen, sans les nommer.





L’audience de son allocution sera attentivement observée, trois jours après la grâce accordée à Jacqueline Sauvage et avant la prochaine vague des sondages, ceux de décembre ayant été marqués par un regain de popularité pour le président.