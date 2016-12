Voeux pour 2017 : François Fillon veut donner "un nouvel élan" à la France

Le président du Mouvement démocrate a fait part de ses "quatre vœux" pour l’année 2017, une "année cruciale" et une "année de choix". "Premier souhait : la lucidité. Ce qui est très important c’est que nous ne nous laissions emporter ni par les illusions ni par les excès. Pour éviter après un sentiment de déception" a-t-il déclaré en faisant référence à l'élection présidentielle de mai 2017. Deuxième souhait : conserver "notre société de solidarité". Dans ce qui s’apparente à une critique à François Fillon, François Bayrou demande "de l’attention pour les plus faibles aussi bien que pour les plus forts et qu’on ne favorise pas les forts au détriment des faibles." Dans un troisième vœu, François Bayrou appelle à la vitalité du pays, et dans un quatrième il souhaite que la France soit un "facteur de stabilité et d’indépendance" face aux menaces du monde. Jamais le maire de Pau ne donne d'indications sur sa possible candidature à l'élection, ou son possible ralliement à François Fillon.