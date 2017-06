Vote de confiance au gouvernement : qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient ?

C'est une question en suspens au sein du deuxième plus gros groupe parlementaire. Et pour cause : voter contre un Premier ministre issu des Républicains ? Ce n'est pas ce que souhaite Christian Estrosi, ni Jean-Pierre Raffarin, tenants d'une ligne plutôt modérée. Mais eux ne sont pas députés. Face à eux, la ligne "dure", composée notamment d'Eric Ciotti ou de Laurent Wauquiez. Malgré le départ des députés LR les plus "Macron-compatibles" aux côtés de l'UDI, la droite risque de se déchirer une nouvelle fois d'ici le 4 juillet.