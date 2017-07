Voter une loi en commission : la proposition d'Emmanuel Macron qui risque de faire du bruit

Dans l'organisation actuelle, qui découle de la Constitution, les commissions, par l'entremise de leur président et de leur rapporteur, ont pour rôle d'étudier et de contrôler en formation réduite le texte de loi en amont et d'adopter une version préliminaire, intégrant certains amendements, qui sera soumise à l'ensemble des parlementaires en séance publique. C'est cette dernière séance et elle seule qui valide un texte.





Les commissions permanentes, qui compte jusqu'à huit parlementaires, sont composées de membres désignés à la proportionnelle des groupes parlementaires. Les commissions spéciales, elles, peuvent compter jusqu'à 70 députés ou 37 sénateurs, et sont créées pour l'examen d'un texte en particulier. Elles sont également composées de membres à la proportionnelle du poids de chaque groupe. Par conséquent, "voter la loi en commission" consisterait purement et simplement à court-circuiter le vote en séance publique, et par conséquent une disposition constitutionnelle qui garantit la publicité des débats et leur inscription au Journal officiel (article 33), en confiant à une poignée de parlementaires le destin d'un texte législatif.