VOTEZ - Selon vous, Emmanuel Macron a-t-il eu raison d'inviter Donald Trump au défilé du 14-juillet ?

Le programme n'est pas encore tout à fait arrêté, mais l'information principale est celle-ci : Donald Trump assistera au défilé du 14-juillet sur les Champs-Elysées, en compagnie d'Emmanuel Macron et du gouvernement d'Edouard Philippe. Une invitation déjà formulée fin mai, lors du sommet de l'Otan à Bruxelles, avant d'être réitérée mercredi et acceptée ce jeudi. Ce que l'on sait de cet événement, c'est que "des soldats américains participeront à ce défilé aux côtés de leurs camarades français", a indiqué l'Elysée dans un communiqué, avant de rappeler qu'il s'agissait de commémorer cette année "le centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale".





On sait aussi que le président américain ne se rendra pas à Nice avec Emmanuel Macron, qui doit y rendre hommage le jour-même aux victimes de l'attentat djihadiste qui a fait 86 morts et 434 blessés il y a un an. Du côté de la Maison-Blanche, on a indiqué dans un communiqué que "les deux dirigeants accentueront le solide partenariat économique et en matière de lutte antiterroriste qui unit leurs deux pays et discuteront de nombreuses autres questions d'intérêt commun". Tout un programme donc.