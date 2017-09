Yachts, lingots d'or, voitures de luxe exclus de l'ISF : certains députés de la majorité souhaitent revoir leur taxation

"On a fait campagne en expliquant qu'on voulait sortir de l'ISF les biens productifs, ceux qui permettent l'investissement et on se retrouve avec une détaxe complète des yachts. C'est un dommage collatéral vraiment très gênant", a témoigné un cadre de la commission des Finances au Huffington Post. "On a alerté Bercy voilà presque un mois en demandant comment réintégrer ces biens. On nous a répondu qu'il était impossible constitutionnellement de le faire et politiquement on a senti qu'on n'avait pas envie d'ouvrir un débat pour savoir à partir de quelle puissance de voiture où quelle longueur du bateau on taxait. Bruno Le Maire n'était pas chaud du tout", a expliqué un député toujours au Huffington Post.





Jeudi sur France 2, Barbara Pompili, députée LREM (ex-EELV) a déclaré : "En fait, je crois que l’idée n’était pas de faire échapper les yachts à l’imposition. Le problème, c’est qu’ils ont voulu faire simple : l’immobilier d’un côté, le reste de l’autre. (…) Si on réussi franchement à faire en sorte que ce genre de choses puissent ne pas avoir d’avantage, je préfère. Ce sera plus simple et on arrêtera de se focaliser là-dessus. Encore une fois, le budget est un ensemble."