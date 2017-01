A chacun ses priorités : pendant la primaire, Hollande assistera... à la finale du Mondial de handball

La finale étant programmée à 17h30, François Hollande aurait pu en profiter pour aller glisser un bulletin dans l'urne avant sa virée sportive... Que nenni : son entourage a déjà prévenu qu'il n'avait "pas vocation à participer à une consultation organisée par des forces politiques".





François Hollande est finalement assez cohérent dans son désintérêt : lors du second débat du premier tour, il avait préféré une petite sortie au théâtre pour répondre à une invitation de Michel Drucker. Il avait tout juste suivi le troisième débat, seul dans la préfecture des Ardennes. Le premier tour, dimanche dernier, s'est déroulé sans lui : il était en visite au Chili, puis en Colombie. On ne pouvait pas faire plus loin.