"A l'insu de son plein gré" : Valls moqué par ses opposants après ses propos sur le 49.3 "imposé"

"On m'a imposé le 49.3." La formule employée par Manuel Valls jeudi soir, dans "L'émission politique" sur France 2, pour renvoyer au "frondeurs" socialistes la responsabilité du passage en force sur la loi Travail a suscité quelques sarcasmes vendredi matin chez ses opposants.





A commencer par son concurrent à la primaire, Arnaud Montebourg. Ce dernier a estimé sur France 2 que l'ex-Premier ministre devrait "prendre ses responsabilités" plutôt que d'affirmer "le 49.3, la déchéance, c'est pas moi". Car, assène l'ancien ministre, le "coup de force permanent" de Manuel Valls, qui a "ensuite théorisé les gauches irréconciliables", "a laissé beaucoup de traces". Plus tard, le chantre du "made in France" explique qu'il y a "un discours pour la candidature et une attitude pour le gouvernement", et que "c'est le problème de Manuel Valls".





Dans la même veine, l'ex-député PS frondeur Pouria Amirshahi s'était également fendu plus tôt d'un petit tweet sarcastique :