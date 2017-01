Anne Hidalgo dézingue Hollande, Valls et Macron, "responsables de l'immense gâchis du quinquennat"

Et pour finir, la maire de Paris fustige "les amalgames et l'inculture de ceux qui ont été les chefs de file de ce quinquennat". "Il y a un an, il était encore temps de réagir. Si on avait nommé quelqu'un comme Bernard Cazeneuve à l'époque à Matignon, nous ne serions pas dans la même situation."





Au bout de compte, seul Vincent Peillon, clame-t-elle, est capable d'incarner cette ligne "social-démocrate" dans laquelle elle se "reconnaît". Des propos jugés "particulièrement excessifs" jeudi matin sur RTL par Myriam El Khomri, la ministre du Travail. "Non, je ne considère pas que ce quinquennat était un gros gâchis", a rétorqué l'ancienne adjointe d'Anne Hidalgo.