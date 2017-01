Antiterrorisme : ces textes que Hamon a bien votés, malgré ce que dit Valls

Invité sur le plateau du JT de 20h de TF1 lundi, l'ancien Premier ministre s'est positionné comme le candidat de "la sécurité" face à un Benoît Hamon dont le projet "sème", à ses yeux, "le sable et les illusions". Manuel Valls a également profité de son passage à l'antenne pour reprocher à son concurrent le fait de ne "pas avoir voté" certaines lois antiterroristes lors de son quinquennat.





"Hamon […] n’a pas voté toute une série de textes en faveur de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Moi, je défends l’autorité, la sécurité, parce que l’insécurité touche les plus modestes et les plus faibles de notre société", a-t-il affirmé. Mais dans les faits, quels sont ces textes que l'élu des Yvelines n'aurait pas défendus ?