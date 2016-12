Après l'affaire Tapie/Lagarde, Manuel Valls souhaite supprimer la Cour de justice de la République

Manuel Valls considère que la décision rendue par la CJR à propos de Christine Largarde donne "le sentiment d'une justice à deux vitesses". "Quel est le sentiment le plus terrible qui peut toucher nos compatriotes ? C’est le sentiment de l’injustice. C’est le sentiment qu’il y a une justice pour les puissants et qu’il y a une justice plus dure pour ceux qui ne peuvent pas se protéger." Le candidat à la primaire de la gauche pense que "c'est ce sentiment-là qui créé les conditions d'une rupture civique entre les citoyens et ceux qui dirigent. Donc il faudra, dans une réforme constitutionnelle, supprimer cette Cour de justice qui donne encore une fois ce sentiment qu'il y a deux justices."