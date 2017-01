Arnaud Montebourg : "Dieu, je l'ai cherché longtemps, je n'en ai pas trouvé le secours malheureusement"

En se confiant sur ses vues métaphysiques, Arnaud Montebourg n'oublie pas pour autant de rappeler que le religieux "doit être hors du champ politique". A propos de François Fillon, qui se disait "gaulliste et chrétien", l'ex-ministre de l'Economie estime qu'il n'est "pas possible d'en faire un argument électoral". Et conclut : "Le champ politique doit être évacué de toute intrusion religieuse".





Ses confessions matinales sur la question étaient probablement l'exception qui confirme la règle.