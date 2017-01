Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, frères d'armes

A deux semaines du premier tour de la primaire, Montebourg et Hamon concentrent les espoirs de sympathisants de gauche agacés par la politique économique et sécuritaire menée par Manuel Valls lors de son passage à Matignon. Si le député de Trappes est porté par une belle dynamique, c'est encore son camarade de Saône-et-Loire qui est donné qualifié au deuxième tour, devancé par Manuel Valls.





Mais pas de quoi chambouler l'ex-ministre de l'Education nationale, qui estime ne pas se battre contre son complice. "On est restés amis en dépit de désaccords politiques [...] Vous savez, on a un immense avantage : c'est qu'à la fin, il y a un souverain. Le peuple va trancher nos débats". Le peuple tranchera, mais les alliances des uns pourraient bien faire le malheur des autres au second tour. Car Benoît Hamon et Arnaud Montebourg ont toujours su s'unir pour affronter leur ennemi commun.