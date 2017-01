Arnaud Montebourg : Monsieur "made in France" a raté son come-back

Malgré ses prises de position très identifiées et anciennes sur la défense du "made in France" et le protectionnisme, sur la réforme des institutions et la VIe République, ou encore sur la politique de relance pour la France et l'Europe, Arnaud Montebourg n'a pas réussi à "imprimer", comme Benoît Hamon a pu le faire avec son revenu universel ou son "49.3 citoyen". En outre, en dépit de ses "stand up" et autres meetings, Arnaud Montebourg n'a pas non plus réussi à cliver le débat autour de lui, comme a pu le faire son camarade arrivé en tête dimanche soir. En témoignent d'ailleurs les débats télévisés où cette personnalité habituellement iconoclaste offrait curieusement une image consensuelle de candidat "normal".





Finalement, celui qui se présentait comme "le candidat de la fiche de paye" et du "travail" aura été pris entre deux feux, celui d'un Benoît Hamon porteur d'un projet plus sociétal, très à gauche et tourné vers le long terme, et celui de Manuel Valls, incarnant l'autorité, le réalisme et la version droitière du PS. Entre ces deux visions très clivées, le candidat du "made in France" n'a pas réussi à creuser son sillage.