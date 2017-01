Au 20H de TF1, Manuel Valls tape (encore) sur Benoît Hamon et son revenu universel

Plus globalement, Manuel Valls a mis en avant tous les sujets qui l'opposent à Benoît Hamon. "Je défendrai une société de la règle et de la norme. Benoît Hamon propose la dépénalisation, la légalisation des drogues douces. Il n’a pas voté toute une série de textes en faveur de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Moi, je défends l’autorité, la sécurité. Et puis je défendrai une vision de la laïcité que je veux incarner, la lutte contre le communautarisme. Lui, Benoît Hamon, est ambigü sur ces questions. Et je défendrai notamment l’égalité entre les femmes et les hommes. Je défendrai le sérieux budgtéaire car je ne veux pas que la gauche se confonde avec la hausse des impôts et le déficit, ce que malheureusement lui propose."

Benoît Hamon ne peut plus ignorer les thèmes sur lesquels Manuel Valls va appuyer mercredi à l'occasion du débat de l'entre deux-tours.