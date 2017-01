Aubry et Montebourg pour Hamon, Pinel et Bennahmias pour Valls : qui soutient qui pour le second tour ?

L'ancien Premier ministre, arrivé en seconde position au premier tour de la primaire de la gauche, peut compter sur le soutien de nombreux ministres du gouvernement : la ministre de l'Education nationale Najat Vallaud-Belkacem, la ministre du Travail Myriam El Khomri, le ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, le secrétaire d'Etat chargé du Développement et de la Francophonie Jean-Marie Le Guen, la ministre des Familles Laurence Rossignol, le ministre de l'Economie Michel Sapin, ou encore le nouveau ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux. Les uns après les autres, ces ministres ont apporté leur appui à Manuel Valls, même les plus proches de François Hollande, et même ceux qui ont pu le critiquer par le passé. Ce mercredi, le porte-parole du gouvernement et ministrre de l'Agriculture Stéphane Le Foll devrait lui aussi lui apporter son soutien, après avoir déclaré mardi soir qu'il ne voterait pas pour Benoît Hamon.





Manuel Valls peut également compter sur le soutien du président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone.





Parmi les anciens candidats à la primaire de la gauche, Sylvia Pinel a annoncé dès dimanche soir qu'elle voterait pour Manuel Valls au second tour. Mercredi 25 janvier, à quelques heures du débat, Jean-Luc Bennahmias a organisé une conférence de presse pour annoncer qu'il voterait pour Manuel Valls au second tour. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un vote personnel mais en aucun cas d'une consigne de vote.