Benoît Hamon : "J'ai changé de costard, il paraît que ça ne faisait pas assez président"

ANTIHÉROS- Pour son dernier meeting avant le second tour, à Lille, Benoît Hamon s'est livré à une digression amusante sur la stature d'un président de la République. Une façon de rappeler qu'il n'apprécie pas les "hommes providentiels".

ANTIHÉROS- Pour son dernier meeting avant le second tour, à Lille, Benoît Hamon s'est livré à une digression amusante sur la stature d'un président de la République. Une façon de rappeler qu'il n'apprécie pas les "hommes providentiels".

Pas très fan du principe de l'homme providentiel, comme il a pu le souligner lors des débats de la primaire, le député des Yvelines en a profité pour moquer un peu ceux qui tentaient de se donner un air plus sérieux pour espérer décrocher la fonction suprême.

La stature présidentielle revue et corrigée par Benoît Hamon. Lors de son dernier meeting avant le second tour, vendredi soir à Lille, le désormais favori de la primaire de gauche s'est offert un petit one man show autour du thème de la fonction présidentielle.

"J'ai changé de costard", commence le candidat. "Il paraît que je ne faisais pas assez président. Vous savez, quand on rentre dans une campagne, on a toujours un conseiller en communication. L'important, c'est qu'il reste à sa place. Mais il y avait ce sujet : 'Benoît, il faut que tu fasses président'... Mais c'est quoi faire président ?"